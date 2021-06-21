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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

Sergiden görüntüler

El Emeği Göz Nuru 

-Röp.
-Yapılan ürünlerden detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te kadınlara yönelik açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Kültür merkezinde 5 dalda açılan kurslarda kadınların yaptığı birbirinden güzel ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu. Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Çoban, yıl boyunca kadınların yaptığı ürünleri sergilediklerini söyledi.

Müdürlükleri bünyesinde 5 kursun açıldığını ifade eden Çoban, "Salgın olmasına rağmen kadınlar güzel ürünler ortaya çıkardı. Bu süreçte yaptığımız çalışmalara kadınlar büyük ilgi gösterdi. Bu çalışmaların kadınlara çok yararlı olduğunun farkındayız. Sürekli desteklenmesi gereken bir konu. Elimizden geldiğince mekanlarımızda bu kursları yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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