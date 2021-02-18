Kadınları korkulu rüyası yakalandı

-Şahıstan görüntü

-Polislerden görüntü

-Şahsın ekip aracına bindirilmesi

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Kadınların cep telefonlarını çalan şahıs polisten kaçamadı ADIYAMAN



- Adıyaman’da, kaldırımda yürüyen kadınları hedef alarak cep telefonlarını çalan yankesici, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Sağlık Ocağı Caddesi ile Gölebatmaz Caddesi üzerinde kaldırımlarda yürüyen 3 kadına arkadan sessizce yanaşarak onların ceplerinde bulunan telefonları çalan şahsın yakalanmasına yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yankesicilik olaylarının yaşandığı anların güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri E.K., isimli yankesiciyi kent merkezinde yakaladı. Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine getirildi.

Burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahsın 3 kadından çaldığı cep telefonlarını Gaziantep’e, götürerek sattığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



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