Kadınlardan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

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( BİLECİK )- Baştacı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Duman;- "Bizler evimizdeyken onlar canları pahasına sevdiklerinden ayrı bizlere nefes oluyorlar" BİLECİK



- Bilecik'te faaliyet gösteren Baştacı Kadınlar Derneği, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele özverili çalışan sağlık çalışanlarına ürettikleri hurma ikramında bulundu. Merkeze bağlı Başköy'de yaşayan kadınlar tarafından kurulan dernek üyeleri, fedakarcaçalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlıklarını ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Dernek Başkan Yardımcıları Fatma Duman ve Selcan Kapukaya ile birlikte ziyarette, 23 kadınla yetiştirdikleri hurmaları değerlendirmek amacıyla hazırladıkları proje ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edilen kurutma serasındaki hurmaları ''Sağlık Çalışanlarına Vefa'' etkinliğiyle dağıttılar. "Bizler evimizdeyken onlar canları pahasına sevdiklerinden ayrı bizlere nefes oluyorlar" Dernek Başkan Yardımcısı Duman, dernek olarak bu zor günlerde sağlık çalışanlarının yanında olmak istediklerini ifade ederek, ''Bizler evimizdeyken onlar canları pahasına sevdiklerinden ayrı, uğradıkları onca hakaret ve şiddete rağmen yüzlerinde iz bırakan maske ve gözlüklerin ardında nefessiz kalıp bizlere nefes oluyorlar. Toplum sağlığı için gece gündüz çalışan sağlık personeline teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı göstermek amacıyla kendi ürettiğimiz hurmalardan ikram etmek istedik. İyi ki varlar. Fedakarlıklarını asla unutmayacağız'' dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Erhan Arıkan da kendilerini düşünmeleri görev başındaki meslektaşlarını memnun ettiğini belirterek, pandemi sürecinde verdikleri manevi desteklerden dolayı teşekkür etti. (CKT-



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