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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Şehit Bünyamin Çabuk Hayatboyu Eğitim merkezi genel detay

Sosyal Medya Siyer Er Kadın 

-Şehit Bünyamin Çabuk Hayatboyu Eğitim merkezinde kadınların dikiş makinaları ile çalışmalarından detay
-Kadınların telkari kursundan detay
-Giyim kursundan detay
-Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gökhan Söğüt ile röportaj
-Kursiyer kadınlar ile röportajlar
-Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Hatice Aluklu ile röportaj
-Halime Çatalkaya ile röportaj
-Kursiyer Türkan Altınok Kursiyer Tuğba Çelik ile röportajlar
-çalışma detayları

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Bünyamin Çabuk Hayat Boyu Eğitim Merkezinde meslek kurslarına katılan kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor. 2017 yılında Kozan Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı" kapsamında Şehit Bünyamin Çabuk Hayat Boyu Eğitim Merkezinde açılan dikiş nakış, telkari ve giyim kurslarına katılan kurslara katılan 36 kadın, ürünlerini sosyal medya ve internet üzerinden de satışa sunuyor. Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gökhan Söğüt, Türkeli Mahallesindeki merkezde eğitimlerin devam ettiğini belirterek, "Burada 3 sınıfta 36 kursiyerimiz var. 3-6 aylık periyotlarda eğitimlerimiz değişiyor. Zaman zaman İŞKUR destekleri ile eğitimler de oluyor. Üreten bir toplum, üreten kadın olma hayallerini Kozan Belediyesinin destekleri ile gerçekleştiriyorlar" dedi.
Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Hatice Aluklu ise eski kullanılmayan ürünlerin tasarım ile yeniden üretime kazandırıldığını söyledi.

Kursiyerlerden Halime Çatalkaya, kanaviçeden çantalar ve namazlık yaptığını belirterek, kendi paranı kazanmanın ev ekonomisine katkı sunmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.
Fatma Karataş üretmekten mutlu olduğunu kaydederek, “Çok güzel işler yapıyoruz. Bazen satıyoruz bazen hediye veriyoruz. Bir kadının üretip kendi ekonomisine katkı sunması çok güzel bir duygu” diye konuştu.
Tuğba Çelik'de ürettiği ürünleri sosyal medya hesaplarından ve sergi alanlarında satışa sunduğunu belirterek bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.
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