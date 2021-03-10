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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadınlar tarihi konağı fabrikaya dönüştürdü

Kadınlar tarihi konağı fabrikaya dönüştürdü

Kadınların el işi çalışmalarından detay

Siyer Fabrika El Emeği Göz Nuru El Sanatları Eğitim Merkezi 

-Kadınların örgü çalışması detay
-Kadınlar tığ çalışması detay
-Kursiyerler ile röportaj
-Halk eğitim merkezi eğitmen Ayşegül Erdoğan röportaj
-Tarihi Konak dışardan detay
-Konak genel görüntü

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde tarihi Muhacir Rahim Ağa Konağında Kozan Meslek Edindirme Kursuna (KOZMEK) katılan kadınlar, aldıkları dikiş nakış eğitimlerinin ardından ilçenin geleneksel ürünlerini gelecek nesillere modern tasarımlar ile aktarıyor.Kozan Belediyesi tarafından restore edilen yaklaşık 1 asırlık Muhacir Rahim Ağa Konağı Kozan Halk Eğitim Merkezi tarafından İŞKUR destekli açılan kurslar ile ilçedeki kadınların meslek sahibi olup unutulmaya yüz tutan el sanatlarının yeniden gün yüzüne çıkarılmasını sağladı.Kadınlar ürettikleri kanaviçeleri, nakış işlemeleri, tığ çalışmaları ile el emeği göz nuru tasarımları Kozan'ın yöresel ürünlerini de tasarımlara yansıtarak sergiliyor."İpliği iğneye geçirmeyi bilmiyordum"Kursiyer Betül Bozkurt, üniversiteyi bitirdiğini ve evde sıkıldığını belirterek, "İpliği iğneye geçiremiyordum. Tığ ve şiş örücülüğü ve kanaviçe kursuna katıldı.
Şimdi çok güzel ürünler üretiyoruz” dedi.
Kursiyerlerden Dilek Tavuk ise kese ve kanaviçe işlediğini belirterek, “Ev ekonomimize de destek oluyorum. Terapi gibi” diye konuştu.
Kursiyer Aslı Arslan ise arkadaşları ile eğlenceli keyifli anlar geçirdiklerini söyledi.

Kanaviçeler ve şiş örgüler ile Kozan’ın hem yöresel ürünleri hem de geçmişte yapılan tasarımları günümüze uyarladıklarını ifade eden Ayşegül Çetin, “Geçmişe dönük kanaviçeler sandıklarda sararmaya yüz tutmuşken telefonlukları, lavanta keseleri haline getirdik. Vakit çok çabuk geçiyor burada ev hanımlarına bir terapi gibi oluyor” dedi.
Kozan Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Hülya Erdoğan Aktaş da, "Tarihi konakta geçmişin izlerini geleceğe taşıyoruz. Yeleklerim, çantam, keseler hepsi el işi işleme. Dışardan işte alıyoruz. Kursiyerlerimiz ile üretmeye devam ediyoruz. Yelekler çantalar üretiyoruz. Korona virüs tedbirleri ile birlikte çalışmalarımız hızla sürüyor. Bize terapi gibi oluyor” diye konuştu.

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