Kadınlar Sevgililer günü için üretiyor

-Kadınlar dikim atölyesinden detay

-Kadınlar dikiş detay

-Kumaşlar detay

-Eğitmen Dönay Karaman ve kursiyerler gene detay

-Eğitmen Dönay Karaman ile röportaj

-Kursiyerler ile röportaj

-Dikiş makinası ve ürünler detay



( ADANA )- Adana'da kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle özel tasarım giysiler için dikiş makinalarının başına geçti ADANA



- Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar Sevgililer Günü nedeniyle özel tasarım giysi üretimine başladı.

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Dikim Atölyesinde dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle özel tasarım ürünler için dikiş makinalarının başına geçti. Sevgili kombinleri, atkı bere takımı gibi özel tasarımlar yapan kadınlar, pandemiden uzak günleri beklediklerini söyledi.



Dikiş nakış kursu eğitmeni Dönay Karaman, "Stres atıyoruz. Pandemide sıkıldık ve şimdi çok güzel ürünler üretiyorlar. Polardan, atkı, bere, kazak gibi ürünler üretiyorlar. 12 kursiyerimiz var. En çok şuan atkı bere hediyelik ürün üretiyoruz. Severek yapmak çok önemli. Kombin tişörtler, eşofman takımları üretiyoruz. Talep çok yoğun yarış yapar gibi sevgililer gününe özel üretiyoruz” diye konuştu.

Kursiyer Meliha Mesutoğlu, “Evde rahat giyim ürünleri diktik. Kendime tayt diktim, oğluma kapüşonlu giysi yaptım. Bu arada çok mutlu oluyoruz stres atıyoruz” dedi.

Kursiyer Emine Koca ise, “Bende çocuklarıma pijama dikiyorum. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun. Pantolon çanta atkı bere takımı ürettik. Sevgiyle yapıyoruz” diye konuştu.

(BRL-



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