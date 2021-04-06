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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kadınlar pandemiyi fırsata çevirdiler

Kadınlar pandemiyi fırsata çevirdiler

Çini işleyen kadınlar

Siyer 

-Hazırlanan çiniler
-Detay görüntüler
-Filiz Gürbüz ile röp.
-Çiçek Erhan Kahreman ile röp.
-Zerrin Polat ile röp.

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Çini Kursuna katılan kadınlar pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular. Haftanın 4 günü devam eden kursa katılan kadınlar ham olarak aldıkları malzemeleri dekorladıktan sonra fırınlıyorlar. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitmenliğini Filiz Gürbüz’ün yaptığı kursa 12 kadın katılıyor. Rengarenk tabak ve vazolar hazırlayan kadınlar pandeminin getirdiği olumsuzlardan da etkilenmiyorlar. Kursa, değişik mesleklerden emekli kadınlarda katılıyor. Kursun kendileri için bir fırsat olduğunu anlatan kadınlar, daha çok süs eşyası ürettiklerini söyledi.

Kursun haftanın 4 günü devam ettiğin anlatan Eğitmen Filiz Gürbüz, “Kursumuz Salıdan cumaya 4 gün devam ediyor. Pandemi döneminde arkadaşlarımız çok güzel işler yaptılar. Burada ham olarak satın aldığımız ürünleri dekorladıktan sonra sırlayıp fırınlıyoruz. Güzel işler çıkıyor. Genellikle aksesuar olarak kullanılacak eşyalar üretiyoruz. Kursiyerlerimiz çok başarılı” dedi.
Emekli Öğretmen Çiçek Erhan Kahreman da,” Bir yıldan beri bu kursa geliyorum. Pandemi döneminde bu kurs bize iyi geldi. Olumsuzlardan etkilenmedik. Daha çok süs eşyası yapıyoruz. Halk Eğitimi Merkezinin hijyenik ortamında gönül rahatlığı ile çalıyoruz” dedi.
Emekli Program Yapımcısı Zerrin Polat ise, “ Çini kursuna geliyorum. Dada çok süs eşyası yapıyorum. Pandemi döneminde kafamız rahatlıyor. Meşgale olsun diye geliyorum. Güzel işler yapıyoruz. Kursta olmaktan mutluyum” dedi.
(FT-EME-MŞ)
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