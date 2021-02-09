Kadınlar kurslarda hem eğleniyor hem de öğreniyor

-kadınların kursta dikim ve oyma yapması,

-kadınların röportajı,

-genel ve detay görüntüler,



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi’nde El Sanatları Amigurumi ve Okuma Yazma kurslarına katılan kadınlar, kursta eğitim alarak hem yeni şeyler öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi’nde El Sanatları Amigurumi ve Okuma Yazma kurslarında eğitim alan kadınlar, tesislerde korona virüs tedbirleri çerçevesinde yeniden eğitim verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Hasan Celal Gençlik Merkezi’nde verilen El Sanatları Amigurumi kurslarına gelen kadınlar yaptıkları oyuncak bebekleri satarak aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Düzenlenen kurslarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle dikkat ediliyor. “Kurslar bizi terapi ediyor” Verilen kurslardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden bir ev hanımı, “Korona virüs nedeniyle uzun süre evlerimize kapandık. Bizim için oldukça zor bir süreçti. Yeniden tesislerdeki kurslarımız açıldı. Bu kurslar kadınlar için hem yeni bir çevre hem de yeni bir uğraş oluyor. Bu kurslar bizleri ayrıca psikolojik olarak tedavi ediyor. Kursların bizlere faydası sadece bunlarla da sınırlı değil. Ayrıca öğrendiğimiz el sanatları ve yaptığımız bebeklerle kendi aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sayesinde böyle bir tesise sahip olduk. Bayanlar için bulunmaz bir nimet. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(SVY-SD-Y)



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