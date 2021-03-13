Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kadınlar kıyafet pazarına akın etti

Kadınlar kıyafet pazarına akın etti

pazardan görüntüler

Sayılar Kalaba Alabalık Irak 

-kalabalıktan görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlar güzel havanın da etkisiyle kendilerini dışarı atıp, kıyafet pazarına akın etti. Korona virüsle mücadelede Türkiye 1. yılı geride bıraktı. Mutasyonlu virüsünün Türkiye girmesiyle vaka sayıları da artmaya başladı.
Adım adım normalleşmeye giderken, orta risk grubunda bulunan Bursalılar yeni verilerin açıklanmasını bekliyor. İnegöl'de Merpa pazar alanında kurulan ve özellik hanımların büyük ilgi gösterdiği pazardaki kalabalık görenleri endişelendirdi. Sosyal mesafenin neredeyse yok olduğu pazarda vatandaşların maske taktığı dikkat çekti. Yetkililer ise bu tür kalabalık ortamlara girenlerin daha dikkatli olması gerektiği uyarısı yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement