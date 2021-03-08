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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kadınlar gününde erkek arkadaşı tarafından böyle darp edildi

- Kadınlar gününde erkek arkadaşı tarafından böyle darp edildi

Güvenlik Kamerası

Kız Arkadaş Kamera Emniyet Müdürlüğü Amatör Genç Kadın 

-Olay yerinden detay
-Kadının dövülme anı amatör görüntü

( BURSA )- Sokak ortasında sevgilisini böyle darp etti BURSA

- Bursa’da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafindan sokak ortasında darp edildi. Bu anlar kameralar tarafından görüntülenirken, şikayetçi olan genç kadınin sevgilisine uzaklaştırma kararı verildi.
Olay, merkez Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, cadde ortasında aracı durdurup, kız arkadaşını araçtan indirdi. Genç kızı darp etmeye baslarken, çevredeki esnaf araya girdi. Çift daha sonra otomobillerine binip olay yerinden ayrildi. Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi kameralar tarafından görüntülendi. Bursa emniyet müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, İfadesi alınan şüpheli için uzaklaştırma kararı alındı. Soruşturma sürüyor. (BÖ-GB-
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