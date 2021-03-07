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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar

Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar

Üretici kadınlara çiçek ve fidan takdim edilmesi

Kutlay 

-Semra Sarıışık Tozaraydın'ın açıklaması
-Kadınların açıklaması
-Detaylar

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kızılay Kütahya Kadın Kolları Başkanlığı üyesi kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü Demirciören köyündeki üretici kadınlara fidan dağıtarak birlikte kutladı.Kızılay Kütahya Kadın Kolları Başkanı Semra Sarışık Tozaraydın ve yönetim kurulu üyesi kadınlar, çiftçilikle geçimini sağlayan 200'e yakın kadının günlerini kutlayarak, onlara ceviz, kiraz ve baden fidanı takdim ettiler. Tozaraydın, "Kızılay Kütahya Kadın Kolları Başkanlığı olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Onları hak edenler olarak gördüğümüz için Demirciören köyüne geldik. Üreten kadınlarımızın gününü kutlamak için buradayız. Elimizde çiçek ve fidanlarla ve gönlümüzün sevgisiyle çiftçi kadınlarımızla buluşmaya geldik. Fidanlarımızı geleceğimiz için dikeceğiz" diye konuştu.
Demirciören Köyü Muhtarı Hasan Demir, Dünya Kadınlar Günü'nde üretici kadınların yanında oldukları için Kızılay Kütahya Kadın Kolları Başkanlığı'na teşekkür etti.
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