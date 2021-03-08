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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadınlar fidan dikti

Kadınlar fidan dikti

Vali Bilgin açıklama

Sağlık Çalışanları 

-fidan dikimi görüntüleme

( KIRKLARELİ ) -- Kırklareli'nde "Mercan Ormanı’na" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikildi KIRKLARELİ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Mercan Ormanları Seferberliği kapsamında Kırklareli’nde Mercan Ormanı’nın ilk fidanları 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde dikildi. Eriklerköy mevkiinde düzenlenen etkinlikte 7 bin adet çam ve badem ağacı dikildi. Programda kadınlar tarafından toprakla buluşturulan fidanların yaşaması için özveriyle mücadele edileceğini söyleyen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ağaçlar gibi kadınların huzurlarının ve mutluluklarının yeşermesi temennisinde bulundu. Çalışan kadınların önemini vurgulayan Vali Osman sağlık çalışanlarından yüzde 65'i kadınlardan oluştuğunu ve son dönemde Kovid-19 sürecinde kadınların mücadelesini taktir ettiğini söyledi.

Vali Bilgin, "Kadın toplayıcı, toparlayıcı, düzenleyici, devletleri, milletleri aileleri kısaca toplulukları sosyal yaşamı esas kurgulayan en önemli varlık. Sağlık çalışanlarından yüzde 65'i kadınlardan oluşuyor ve son dönemde Kovid-19 sürecinde de verilen mücadeleyi anlatmaya gerek yok” şeklinde konuştu.
Samsun’da yaşanan kadına yönelik şiddetti kınadığını belirten Bilgin, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını ifade etti.
(HC-
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