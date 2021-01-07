Kadınlar evlere kapandı, satışlar arttı

-Örgü yapımında kullanılan iplerden detay

-Örgü malzemeleri satışı yapan esnaf detay

-Esnaf röportaj

-İp almaya gelen kadın röportaj

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-not: görüntü tünelde



( SİVAS -ÖZEL)- Pandemi sürecinde eve kapanan ve kendilerine uğraş arayan Sivaslı kadınlar örgü ipi satışlarını arttırdı SİVAS



- Pandemi sürecinde eve kapanan ve kendilerine uğraş arayan Sivaslı kadınlar örgü ipi satışlarını arttırdı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü pandemisi ülkemizde etkisini hala sürdürüyor. Salgın birçok sektörü olumsuz yönde etkilerden, bazılarını ise olumlu yönde etkiledi. Pandemi sürecinde satışları artan sektörler arasında örgü malzemeleri satan esnaflar da yer aldı. Gerek salgın tedbirleri kapsamında gerekse hastalığa yakalanmak istemeyen vatandaşlar evlerine kapanarak çeşitli hobiler edindi. Sivas’ta yaşayan ve evde boş durmaktansa kendilerine uğraş arayan kadınlar ise örgü ipi satışlarını artırdı. Öyle ki pandemi sürecinde evlerinde kazak, patik, lif gibi çeşitli eşyalar örmek isteyen kadınların sayesinde örgü ipi satışı rekor kırdı. Öte yandan kimi kadınlar bunu hobi haline dönüştürürken kimileri ise kendilerine yeni bir ekmek kapısı açtı. Salgından önce durgun olan işler salgın sürecinde hareketlendi Sivas’ta baba mesleğini devam ettirerek örgü malzemeleri satan esnaf Yıldırım Yalçıner, salgın öncesinde işlerin durgun olduğunu ancak salgın sürecinde satışların hareketlendiğini belirterek, “Bu pandemiden dolayı kadınların evlere kapanması, çalışan memurların tatilde evlerine kapanması, ip satışını biraz daha hareketlendirdi. Bu yüzden işlerimiz biraz daha iyi ama tabi hastalığın bitmesini isteriz ‘önce sağlımız sonra işimiz’ deriz. Dükkanımız Covid-19 öncesi biraz durgundu ama Covid-19 sonrası biraz daha aktif oldu, müşterilerimiz fazlalaştı ip çeşitlerimiz de arttı daha hareketli bir güne geçtik. Genelde bebek iplerine rağbet daha fazla, yeni doğan bebeklere hanımlar torunlarına çocuklarına bebek takımı örerler. Genelde 30-50 yaş arası Sivaslı hanımlarda örgü sevdası hiç bitmedi öyle de devam ediyor. Sivas’ın hanımlarının örgü sevdiğini biliyoruz. İp çeşitlerimizin fiyatı 6 liradan başlıyor 12 liraya kadar değişiyor’’ ifadelerini kullandı. İp almak için dükkana gelen Dilek Purutcuoğlu ise , “ Evde boş zamanlarımızda dışarı çıkamadığımız için değerlendirmek amaçlı örgü yapıyoruz. Daha çok bebek yeleği, bebek ürünleri yapıyorum” dedi.





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