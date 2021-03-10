Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadınlar Çankaya'da güven altında

Kadınlar Çankaya'da güven altında

- Taşdelen'in konuşması

Er Kadın Psikoloji Yerel Yönetimler Devrim Yerel Yönetim 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Çankaya Belediyesi ve Ankara Barosu, kadınların ve çocukların hukuki destek almalarını sağlayacak “Gelincik Projesi” protokolünü yeniledi.Kadınların ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalmalarını önlemek amacıyla oluşturulan protokolü Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan imzaladı. İmza töreninde Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Kocak Arıhan da hazır bulundu. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, kadınların ve çocukların korunmasında göreve geldiği günden bu yana aralıksız destek veren Başkan Alper Taşdelen’e teşekkür etti.Başkan Taşdelen, yerel yönetimler düzeyinde Gelincik Merkezi projesine destek vermiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Ankara Barosu ile imzaladığımız protokol ile kadınlara ve çocuklara hukuki anlamda sahip çıktığımızı gösteren bir imza attık. Bu protokol her iki kurumun da gururla verdiği bir hizmet. Bizler kadınların ve çocukların şiddet görmediği, öldürülmediği Cumhuriyet devriminin tüm kural ve ilkeleriyle kadına sahip çıkan iradenin sürdüğü Türkiye’yi özlüyoruz ve yakalamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement