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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi

Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi

Kadınların kavga ettiği an

Karya Kamera Cep Telefonu 

-Vatandaşların ayırmaya çalışması

( SAKARYA ) -- Saç saça yumruk yumruğa kavga kamerada- Kadınlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bilinmeyen sebepten dolayı bir grup kadın arasında cadde ortasında saç saça, yumruk yumruğa kavga yaşandı. Cep telefonu görüntülerine yansıyan görüntülerde, kadınların kavgasını erkeklerin ayırmaya çalıştığı görüldü.
Kavga, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesinde yaşandı. Bir grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Cadde ortasında saç saça, yumruk yumruğa giren kadınlar çevredeki vatandaşlar sakinleştirerek ayırmaya çalıştı. Kavga anı ise, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (BCT-
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