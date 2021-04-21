Kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı...Gasp anları kamerada

- Gaziantep’te yolda yürüyen bir kadının telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Mahallesinde yolda yürüyen bir kadının telefonunu gasp eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım