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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı...Gasp anları kamerada

Kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı...Gasp anları kamerada

Olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü

Opel Akalan Kamera 

-Şahsın adli makamlara sevk edilme anları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te yolda yürüyen bir kadının telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Mahallesinde yolda yürüyen bir kadının telefonunu gasp eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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