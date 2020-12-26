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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kadının çantasından cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Kadının çantasından cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Zanlının emniyetten çıkartılması

Alışveriş Adli Tıp Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Adliyeye götürülmesi
-Emniyet ve adli tıp dış görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kadının çantasından cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, 23 Aralık günü saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, alışveriş yaptıktan sonra eve dönmek için durakta otobüs bekleyen Zeliha H. (19), çantasında bir ağırlık hissetti. Arkasını dönen Zeliha H., bir kişinin elini montunun cebine soktuğunu ve şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Bunun üzerine çantasını kontrol eden Zeliha H., cep telefonunun olmadığını gördü. Zeliha H.’nin şüpheliye, “Cep telefonumu sen çaldın. İmdat, hırsız” diye bağırması üzerine, şüpheli kaçmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların da kovaladığı şüpheli, bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince yakalandı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelinin, benzer suçlardan kaydı olduğu belirlenen Kadir Ç. (22) olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Kadir Ç.’nin, ifadesinde, “Çantanın açık olduğunu görünce, içerisindeki cep telefonunu aldım” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, cadde üzerindeki bir saksıya attığı cep telefonu ise Zeliha H.’ye teslim edildi.
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