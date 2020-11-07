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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kadının çantasındaki cüzdanı çalan zanlı suçüstü yakalandı - ADANA

Kadının çantasındaki cüzdanı çalan zanlı suçüstü yakalandı - ADANA

- Şüphelinin emniyetten çıkarılması Adana 'da kadının çantasındaki cüzdanı çalan zanlı suçüstü yakalandıADANA (AA) - Adana 'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü, bir kadının çantasındaki cüzdanı çaldığı sırada suçüstü yakalandı.Merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda durakta bekleyen F.S. (40), kendisine adres soran Zuhal Karaman'ın (32) arkasını döndüğü sırada çantasından cüzdanını aldı.Bu sırada olay yerinden geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, F.S'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.Cezaevinden izinli çıktığı tespit edilen hükümlünün, bir gün önce de merkez Yeşilevler Mahallesi'nde sağlık ocağında bir kişinin cep telefonunu çaldığı belirlendi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.S'ye, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevinden izinli çıktığı günler için ev hapsi cezası verildi.

Ev Hapsi Sağlık Ocağı Cüzdan Cep Telefonu Motorize Ekip 

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