Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler

-Elleriyle müziğin ritmine tepki vermeleri

-Kadınların yüzlerindeki darp sonucu oluşan morlukların boya ile simgelenmesi

-Yüzlerindeki morluklar ve yara bantlarından görüntüler



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de bant sektöründe hizmet veren BonaBant firmasının kadınları, Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan öncülüğünde ‘Kadına Şiddete Hayır’ temalı bir videoyla şiddete dikkat çektiler.Son zamanlarda artan kadına şiddetin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile kamera karşısına geçen BonaBant kadınları, yüzlerine yaptıkları makyajla kamu spotu şeklinde kısa bir klip yayınladı. Video, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Kadına şiddete dur demek için yaptıkları çalışmanın geniş kitlelere ulaştığını belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Çektiğimiz farkındalık videosu ile önemli bir kitleye sesimizi duyurduk. Kadına şiddet her geçen gün artan, ülkemizin ve kadınlarımızın en önemli sorunudur. Bu sorunun çözümü için biz BonaBant kadınları olarak farkındalığımızı her fırsatta ortaya koyacağız. Firmamız, kadın istihdamı oranını her geçen gün artırıyor ve kadınlarımızın desteklenmesine katkı sunuyor. Toplumda her zaman kadınlara pozitif ayrımcılık tanınmalıdır. Bunun için de farkındalığımızı her fırsatta ortaya koyacağız" dedi.

İşletmelere çağrıFirma kurucularının kadın istihdamını daha çok desteklemeleri için çağrıda bulunan Beyoğlu Arslan, "Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve toplumda daha fazla yer edinebilmeleri için firma kurucularının kadın istihdamına önem vermesi gerekiyor. Buradan Türkiye'de ve özellikle Mersin'deki firmaların yöneticilerinden kadın istihdamını desteklemelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.