Kadına yönelik şiddete son vermek için meydana çıktılar

-basın Açıklaması Öncesi Detay

-basın Açıklaması

-detay

-sloganlar Detay



( MANİSA -ÖZEL)- Manisa’da Kadın Meclisleri artan kadına yönelik şiddet olayları nedeniyle basın açıklaması düzenledi MANİSA



- Manisa’da Kadın Meclisleri, artan kadına yönelik şiddet olayları nedeniyle basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada birbirini hiç tanımayan binlerce, milyonlarca kadınla, tüm kadınların şiddetten ve sömürüden kurtulduğu eşit ve özgür bir dünyayı oluşturana kadar mücadelenin devam ettirileceğinin altı çizildi. Manisa Kadın Meclisleri Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kadına yönelik artan şiddet olaylarına tepkilerini göstermek için basın açıklaması düzenledi.

Ellerindeki dövizlerle ‘Şiddeti durduracağız’ diyen kadınlar adına açıklamayı Kadın Meclisleri Manisa Sözcüsü Büşra Seyhan yaptı. Sık sık sloganların atıldığı basın açıklamasında bu yıl 269 kadının öldürüldüğü 152 kadının ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiğinin altı çizildi. "Kadınlar korunmak istiyor" Her gün yeni bir kadının öldürüldüğünü belirten Kadın Meclisleri Manisa Sözcüsü Büşra Seyhan, “Her gün kadınlar kendi hayatlarına dair karar aldıkları için öldürülüyor. Eşit yaşamak için, boşanmak, ayrılmak için, okumak için, çalışmak için. Bu yıl 269 kadın öldürüldü. 152 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Pınar, Melek, Emine, Fatma, Özlem, Esma İsimlerini sayamadığımız nicesi pandemi ya da deprem değil, erkek şiddeti ile öldürüldü. 1 gün içinde 4 kadın öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı her biri hayatta olacaktı. Bu ülkede kadınlar her gün yaşam mücadelesi veriyor. Kadınlar korunmak istiyor. Sosyal medyadan seslerini duyuruyor. Her gün karakola gidip koruma, uzaklaştırma kararları alıyorlar. Adalet için o mahkemelerin kapılarını aşındırıyorlar. Ama o verilen kararlar etkin uygulanmıyor. Kadınlar o adalet aradıkları mahkemelerin önlerinde öldürülüyor. Kadınlar öldürülüyor ve üzeri intihar, kaza diye örtülmeye çalışılıyor. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden kadınların yakınları, tüm şüphelerin üzerine gidiyor. Bilimsel yöntemlerle, adalet mücadelesiyle gerçeğin açığa çıkması için mücadele ediyoruz. Failler ne diyor, ‘Yaptım, yine yaparım; nasıl olsa ceza almam’ diyor. Bir kadına şiddet uygulayan erkek ceza almadığı için başka bir kadını öldürüyor. Artık kadınlar işkence ile şiddete uğruyor, çocuklarıyla birlikte öldürülüyor. Failler bu cesareti nereden alıyor çok iyi biliyoruz. Sorumluluklarını yapmayan kolluk kuvvetinden alıyor. Görevini yerine getirmeyenler hakkında işlem yapmayan, kadınlar için adalet sağlamayan yargıdan alıyor.” dedi.

“Fikrimizle, aklımızla, örgütlü gücümüzle kadınların eşit yaşam mücadelesini büyütüyoruz.” diyen Seyhan açıklamasını şöyle tamamladı: “İşçi Kadın Meclisleri ile Üniversite Kadın Meclisleri ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak, birbirini hiç tanımayan binlerce, milyonlarca kadınla, tüm kadınların şiddetten ve sömürüden kurtulduğu eşit ve özgür bir dünyayı da oluşturacağız.” Yapılan basın açıklaması alkışlar ve sloganlarla sona erdi. (SC-



loading...