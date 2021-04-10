Kadına şiddet ihbarından “pasta” çıktı

-Polise yapılan ihbarın ardından telsizden geçen anonsa ait detaylar

-İhbarın ardından polis ekiplerinin olay yerine çok kısa sürede ulaşmasına ait kamera ve dron detayları

-Emrah Toplu ile röportaj



( BALIKESİR )- Ayvalık polisine sürpriz kutlama BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kadın şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, mahalle halkının sürprizi ile karşılaştı. Ayvalık’ın merkez mahallelerinden Hamdibey’de unlu mamuller üreten Emrah Toplu isimli işletmeci, eşi Melek toplu ile birlikte Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş yıldönümü nedeniyle gazetecilerle birlikte polise ilginç bir sürpriz hazırladı. Mahalle sakinlerinden birinin 155 polis imdat hattını arayarak Emrah Toplu’ya ait işyerinde kadına şiddet olduğuna ihbarı yapmasıyla kısa sürede olay yeri polis ekipleri ve mahalle bekçileriyle doldu. Büyük bir şaşkınlık yaşayan polisler olay yerine geldiklerinde mahalle sakinleri ve vatandaşlarca maytaplar ve alkışlar eşliğinde karşılandı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan polis memurları üzerinde “Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Yıldönümü Kutlu Olsun” yazılı pastayı mahalle sakinleriyle birlikte kesti. Polislere yaptığı pastalı jest ile ilgili işbirliği yaptığı gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Emrah Toplu, “Ben bu tür sürprizlerin yapıldığını birkaç kez televizyonlarda izlemiştim. Ben aslında bugün polis merkezi önünde bir hayır yapmayı düşünüyordum. Ama sonra böyle bir şey yapmanın daha renkli olabileceğini düşündüm. İlçemizin tanınmış gazetecilerine bu fikrimi açtım. Onlarda sağ olsunlar destek verdi. Böyle bir sürpriz hazırladık. Onların yüzündeki o şaşkınlık ve sonrasındaki sevinci görebilmek beni çok mutlu etti” dedi.

(SS-AÇ-



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