Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kadına şiddet ihbarından “pasta” çıktı

Kadına şiddet ihbarından “pasta” çıktı

Görüntü dökümü

Polis Merkezi Kadın Şiddet Polis İmdat Kadına Şiddet Polis Ekipleri 

-Polise yapılan ihbarın ardından telsizden geçen anonsa ait detaylar
-İhbarın ardından polis ekiplerinin olay yerine çok kısa sürede ulaşmasına ait kamera ve dron detayları
-Emrah Toplu ile röportaj

( BALIKESİR )- Ayvalık polisine sürpriz kutlama BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kadın şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, mahalle halkının sürprizi ile karşılaştı. Ayvalık’ın merkez mahallelerinden Hamdibey’de unlu mamuller üreten Emrah Toplu isimli işletmeci, eşi Melek toplu ile birlikte Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş yıldönümü nedeniyle gazetecilerle birlikte polise ilginç bir sürpriz hazırladı. Mahalle sakinlerinden birinin 155 polis imdat hattını arayarak Emrah Toplu’ya ait işyerinde kadına şiddet olduğuna ihbarı yapmasıyla kısa sürede olay yeri polis ekipleri ve mahalle bekçileriyle doldu. Büyük bir şaşkınlık yaşayan polisler olay yerine geldiklerinde mahalle sakinleri ve vatandaşlarca maytaplar ve alkışlar eşliğinde karşılandı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan polis memurları üzerinde “Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Yıldönümü Kutlu Olsun” yazılı pastayı mahalle sakinleriyle birlikte kesti. Polislere yaptığı pastalı jest ile ilgili işbirliği yaptığı gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Emrah Toplu, “Ben bu tür sürprizlerin yapıldığını birkaç kez televizyonlarda izlemiştim. Ben aslında bugün polis merkezi önünde bir hayır yapmayı düşünüyordum. Ama sonra böyle bir şey yapmanın daha renkli olabileceğini düşündüm. İlçemizin tanınmış gazetecilerine bu fikrimi açtım. Onlarda sağ olsunlar destek verdi. Böyle bir sürpriz hazırladık. Onların yüzündeki o şaşkınlık ve sonrasındaki sevinci görebilmek beni çok mutlu etti” dedi.
(SS-AÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement