Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kadın yolcunun valizinden 3 kilo 720 gram esrar çıktı

Kadın yolcunun valizinden 3 kilo 720 gram esrar çıktı

Polisin otobüsü durdurması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Yolcu Otobüsü Harekete Geç 

-Uzi’nin arama yapması
-Valize tepki vermesi
-Valizin alınması
-Çıkan esrarın fotoğrafı
-Genel ve detay

( ADANA ) -- “Esrarı kimin koyduğunu bilmiyorum benim haberim yok” diyen kadın tutuklandı ADANA

- Adana'da bir yolcu otobüsündeki kadın yolcunun valizinden 3 kilo 720 gram esrar çıktı. "Esrarı kimin koyduğunu bilmiyorum" diyen kadın tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünde esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçti. Polisin kentin giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında önlem alıp otobüsü beklemeye başladı.
Bir süre sonra gelen otobüsü durduran polis arama başlattı. Polis narkotik detektör köpeği ‘Uzi’ ile arama yaptı. Uzi’nin bagajdaki bir valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, çantanın astarının içerisine gizlenmiş halde 3 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Çantanın sahibi D.Z. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, çantanın kendisine ait olduğunu ancak uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını öne süren D.Z., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement