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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kadın yere yatırdığı erkeği 'paramı ver diye' dövdü

Kadın yere yatırdığı erkeği 'paramı ver diye' dövdü

Cep telefonu kamera görüntüleri

Polis Kamera Cep Telefonu 

-Yerdeki erkek
-Kadının erkeğin üzerine oturması
-Para ver sözleri
-Kadının bağırması
-Vatandaşların konuşması
-Ayırmaya gelen kişi detay
-Ayağa kalkıp ayrılmaları
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın,”altınlarımı, paramı ver” diye bağırarak yere yatırdığı erkeği darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Gebizli Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın dışında yol kenarında bir kadın ve bir erkek henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kimliği belirsiz kadın ve erkeğin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın kavgada erkeği yere yatırıp ve üzerine oturarak, 'paramı ver' diye darbetti. Bir vatandaş çiftin yanına gelse de kavgayı ayıramadı. Vatandaşların,'polis geliyor' sözleriyle kadın ve erkek ayrılıp bölgeden uzaklaştı. Ayağa kalkan kadın uzaklaşırken,’altınlarımı ver’ dediği duyuldu. Erkeğin darbedilme anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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