Kadın turizmci şehirler arası yolcu otobüsünü karavana çevirdi

-Otobüsün içinden ve dışından genel-detay görüntüler

-Karavan sahibi Tuğba Atila’nın karavanı kullanması

-Tuğba Atila ile röportaj



( İZMİR )- “Motorlu ev” diye tabir ettiği otobüs karavanıyla Türkiye turu yapacak İZMİR



- İzmirli turizmci Tuğba Atila, satın aldığı yolcu otobüsünü karavana çevirerek yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi. İç tasarımında ev konforunu aratmayan otobüs karavan, dış cephesinde bulunan Poseidon grafitisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’de ilk defa bir kadının böyle bir projeye imza attığını söyleyen Tuğba Atila, “motorlu ev” diye tabir ettiği karavanıyla Türkiye turu yapmaya hazırlanıyor. İzmir’de yaşayan turizmci Tuğba Atila (35), 10 yıldır hayalini kurduğu otobüs karavan hayalini gerçeğe dönüştürdü. Yurt dışında yapılan işlerden esinlenen Tuğba Atila, geçtiğimiz yıl şehirlerarası yolculuk için kullanılan bir otobüsü satın alarak işe koyuldu. Otobüsün içinde bulunan koltukları ve tavan bagajlarını söken Tuğba Atila, yalıtım işleminin ardından yaklaşık 2.5 ayda karavanın tasarımını bitirdi. Karavanın dış tasarımında grafiti kullanan Atila, Yunan mitolojisinde yer alan Poseidon efsanesini resmetti. Türkiye’de ilk defa bir kadının böyle bir projeye imza attığını söyleyen Atila, şimdi “motorlu ev” olarak tabir ettiği karavanıyla Türkiye turu yapmaya hazırlanıyor. 2.5 ayda yolcu otobüsünü evine çevirdi Projenin 10 yıldır hayalini kurduğunu söyleyen Tuğba Atila, yurt dışından edindiği izlenimlerle bir adım attığını söyleyerek, “Geçen yıl İstanbul’dan bu otobüsü aldık. Bu otobüs şehirler arası yolculuk için kullanılan bir otobüstü. Öncelikle koltuklarını ve üst bagajlarını söktük. Daha sonra zemini oluşturup yalıtımını yaptıktan sonra dizaynına geçtik. 2.5 ay gibi bir sürede tamamladık. Her şeyiyle kendim ilgilendim, çok emeğim var. Mobilyacı dışında herhangi bir kişiden destek almadım. Eşim de desteğiyle bu şekilde bir proje ortaya çıkardık. Otobüsün içinde modern ve çok kullanışlı bir mutfak bulunuyor. Salon ve yatak odası var. Tuvalet ve banyosu var. Kendim de turizmci olduğum için otel konseptinden esinlenerek bir şey ortaya çıkarttım” dedi.

Dışarıdan elektrik desteğine ihtiyaç duymuyor Tuğba Atila, otobüsün dışarıdan elektrik enerjisine ihtiyaç duymadığını belirterek, “Eşim elektrik mühendisi olduğu için elektrikle alakalı tüm işleri kendisi yaptı. Otobüsün arkasında rüzgar tribünü var. Tavanında 7 adet 395 watt güneş paneli mevcut. 8 adet jel akü ve 8 kilovolt-amper bir jenaratör var. Dışarıya bağlı kalmadan ev gibi kullanabileceğimiz bir araç oldu. Evdeki sistemin aynısını araca yerleştirdim. Fırını, bulaşık makinasını, çamaşır makinasını ve ankastresini çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Pandemi sebebiyle de sürekli karavanda yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye turu yapacak Türkiye’de ilk defa bir kadının bu projeyi gerçekleştirdiğini ifade eden Tuğba Atila, bunun çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.



Atila sözlerine şöyle devam etti: “Çok iyi hissediyorum kendimi ve güzel tepkiler alıyorum. Aracı kullanırken herkes el sallıyor. Aklımda daha başka projeler de var. 2 katlı bir otobüsü karavana çevirmek istiyorum. Bu otobüsle de bir gezi planım var. Öncelikle Çanakkale’ye gideceğim. Daha sonra İstanbul üzerinde bir gezi planım var, bu şekilde gezeceğiz. Bunu Türkiye’de hayata geçirmiş ilk kadın olarak yapmak isteyen kadınlara destek çıkabilirim. Kendileriyle görüşebilirim. Özellikle kadınların otomobil ve otobüs kullanmasını destekliyorum.” Tuğba Atila’nın hayata geçirdiği “motorlu ev” projesinde karavanın içinde salon, yatak odası, tuvalet ve banyonun yanı sıra buzdolabı, bulaşık makinası, çamaşır makinası, fırın, mikrodalga fırın, 3 adet televizyon, kablosuz internet bulunuyor. Enerji konusunda ise 7 adet 395 wattlık güneş paneli, 2000 wattlık rüzgar tribünü, 8 adet jel akü ve 8 kilovolt-amper jeneratör bulunuyor. Otobüs karavanda ayrıca 2 ton kapasiteli krom temiz su tankı, 1 ton pis su tankı ve 500 litre tuvalet tankı yer alıyor. Ayrıca otobüsün arka kısmında 1 adet motosiklet, ön kısmında ise 2 adet bisiklet bulunuyor. (SY-HG-



loading...