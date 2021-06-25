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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı

Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı

ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

İlk Müdahale Korkuluk Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ
-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK )- 50 metreden uçuruma düşmekten son anda kurtuldu ZONGULDAK

- Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarında bulunan korkuluklara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü N.T yaralanırken, korkuluklar sayesinde 50 metreden uçuruma düşmekten son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza wöğlen saatlerinde Meşrutiyet Mahallesinde meydana geldi. 67 ZB 566 plakalı bayan otomobil sürücüsü N.T direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde korkuluklara çarptı. Korkuluklar sayesinde uçuruma uçmaktan son anda kurtulan N.T, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.T’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.
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