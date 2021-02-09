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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kadın sürücü kazada şok geçiren kızını teselli etti

Kadın sürücü kazada şok geçiren kızını teselli etti

Kadın sürücünün şok geçirmiş kızına sarılıp teselli etmesi

Karayolları Hastane Ticari Araç Direksiyon Kadın Sürücü 

-Kaza yapan araç
-Kızların ambulansa götürülmesi
-Kazının olduğu yol

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’da kadın sürücü yaptığı kazada şok geçiren kızına sarılıp teselli etti. Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neriman K. idaresindeki 55 LK 125 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp karayollarının bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken sürücünün kızı şok geçirdi. Araç sürücüsü Neriman K. şok geçiren kızı Zeynep Z.K.’ye (17) sarılıp teselli etti. Kaza yerine ambulans sevk edildi. Araçta bulunan Zeynep S.K. ile arkadaşı Gülnaz Ö.(17) ambulansa alınıp muayene edildikten sonra yaralanmadıklarını söyleyip hastaneye gitmeyi kabul etmediler. (MAY-
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