Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kadın sürücü çalınan aracının peşinden metrelerce böyle koştu

Kadın sürücü çalınan aracının peşinden metrelerce böyle koştu

Olay anı Güvenlik kamerası

Polis Kamera Polis Ekipleri Direksiyon Kadın Sürücü 

-Kadından detaylar
-Kadın ile röportaj

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da kimliği belirsiz bir kişi, gözüne kestirdiği kadın sürücünün aracını saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Kadın sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, araca binip kaçarken, peşinden koşan sürücüyü de metrelerce sürükledi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 HC 3642 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Aynur Artık (50), bir yakınlarının nişan cemiyetine katılmak üzere düğün salonunun önüne geldi. Artık, burada aracından inerek arkada bulunan araçtaki kızıyla sohbet etmeye başladı.
Bu sırada yaklaşık 20 metre uzaktan durumu seyreden kimliği belirsiz bir şüpheli, Artık’ın park halindeki aracına gelerek direksiyon koltuğuna oturdu ve aracı çalıştırdı. Aracının hareket ettiğini fark eden Aynur Artık, aracının kapısına tutundu ancak, şüpheli durmayarak Aynur Artık’ı metrelerce sürükledi. Fenalaşan Aynur Artık, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını takibe alarak şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Öte yandan yaşanan panik anları, güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Yaşanan olayın ardından İHA mikrofonlarına konuşan Aynur Artık, ‘’Tahmin ediyorum ki arabada 4 kadın olmamızdan kaynaklı bizleri takip ederek aracı gözüne kestirdi. Araçtan inmemizle birlikte arabaya biniyor ve aracı çalıştırıp kaçıyor. Peşinden koşup, kapıyı tuttum ancak durmadı ve beni sürükledi. Aracımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Aracımızla tehlikeli işler yapılıp başka bir suça karışmasından endişe ediyoruz‘’ diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement