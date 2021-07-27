Kadın sürücü bisikletliye böyle çarptı

-Olay yerinden detay

-Ekiplerden detay



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Sarıyer’de seyir halinde giden kadın sürücü hızını alamayıp bisikletle gezen bir vatandaşa çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken kadın ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldü. Olay, 15 Temmuz günü Sarıyer Yeniköy’de meydana geldi. İddiaya göre, 34 BDL 095 plakalı araç sürücüsü kadın, seyir halindeyken hızını alamayarak yoldan geçen bisikletliye çarptı. Ne olduğunu anlamayan kadın sürücü durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ayağı kırıldığı iddia edilen bisiklet sürücüsü ise, hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri ise kadını ifadesi alınmak üzere Emniyete götürdü. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi. (HZE-

