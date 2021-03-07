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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı

Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı

KADIN ŞOFÖRÜN ARAÇ KULLAMASINDAN GÖRÜNTÜ

Halk Otobüsü Şehirlerarası Otobüs Kadın Şoför Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü 

-OTOBÜS YOLCU ALMASINDAN GÖRÜNTÜ
-YOLCULARLA DİYALOĞUNDAN GÖRÜNTÜ
-ZELİHA KINACI İLE RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da kadın otobüs şoförünü görenler ilk başta otobüsten inmek istiyor, ancak yolculuk yaptıktan sonra müdavimi oluyor.Çocukluk hayali olan şoförlüğü 17 yıldır yapan Zeliha Kınacı, ilk olarak tır şoförlüğü yaptı. Daha sonra şehirler arası yolcu otobüsü şoförlüğü yapan Kınacı, 4 yıldır Bursa’da otobüs şoförlüğü yapıyor. Kınacı, Bursa’da özel halk otobüsü şoförlüğü yaparak her gün binlerce vatandaşı gideceği yere taşıyor. Başından birçok ilginç hadise geçen kadın şoför, hatıralarını anlattı.Şoförlük yapmanın çocukluk hayali olduğunu ifade eden Zeliha Kınacı, "İlk şoförlüğüme tır kullanarak başladım. Daha sonra uzun yıllar şehirlerarası otobüslerde kaptanlık yaptım. Şehirlerarası yolculuk yaparken beni gören bazı yolcular araca binmek istemiyordu. Başka otobüs olmadığını duyunca zorla bindiler. Yolculuk yaptıktan sonra bir daha hep benimle yolculuk yapmak istediler. Kadınların gününü kutlarım" dedi.

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