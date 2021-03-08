- Kadın sağlık çalışanlarını aileleriyle bir araya getirdiler

-şarkılardan görüntü

-yemekten görüntü

-Özcan Yalınkılıç Özaydın röportaj

-Ali Tanış röportaj

-Rojda Gündoğan Efe röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da bir hotel ve güzellik merkezinin sponsorluğuyla ortaklaşa yaptığı kadın sağlık çalışanlarına jest ailelerini sevindirdi. Bando takımı eşliğinde yemekten sonra konaklama ve cilt bakımları hediyeleri verilen sağlık çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı. Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Covid-19 pandemi süresince ailelerinden uzak kalan sağlık çalışanlarına bir hotel ve güzellik merkezinin sponsorluğunda yapılan anlamlı geceyle moral ve motivasyon sağlanması için aileleriyle bir araya getirildi.

Bando takımı eşliğinde yemekler yenildi, daha sonra hotelde konaklamaları için yerler ayrıldı. Güzellik Atölyesi tarafından ise cilt bakımları hediye edilen kadınlar organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Güzellik Atölyesi Kurucusu güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, bu anlamlı günde kadın sağlık çalışanlarını unutmadıklarını kaydederek, “Sağlık çalışanları zorlu bir pandemi süreci geçirdi, hem kadın olarak hem de sağlık çalışanı olarak bizlere çok destek verdiler. Onlar için bir gece düzenlendi, bizimde çorbada tuzumuz olsun diye bu geceye sponsor olduk. Misafirlerimizi kapıda karşıladık, karanfillerini dağıttık, şimdide yemeklerini yiyorlar onlara güzel sürprizlerimiz olacak. Biliyorsunuz pandemi süresince psikolojileri, moralleri çok bozuldu, yoğun çalıştılar kendi bakımlarını ihmal ettiler. Bizde Güzellik Atölyesi olarak kendi merkezimizde bütün hizmetlerimizden buradaki kadınlarımıza bakım, kalıcı makyaj, protez tırnak, gibi cilt bakımları yaparak birazcık ta olsa ruhlarına dokunalım istedik buda bize çok iyi gelir” dedi.

“Bizler sağlıkçılar aileleriyle bir arada olsunlar diye, bir gece düzenledik” Hotel Genel Müdürü Ali Tanış ise, ailelerinden uzak kalan kadın sağlık çalışanlarına aileleriyle bir arada olmaları için gece düzenlediklerini aktardı. Tanış, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü, bugüne çok özel bir program ile kadın sağlıkçılarımız ağırlamaktayız, Covid-19 pandemi sürecinde ailelerinden uzak kalan kadın sağlıkçılarımızı, kendi işletmemizde ağırlamaktan memnuniyetlik duyduk. Bizler sağlıkçılar aileleriyle bir arada olsunlar diye, bir gece düzenledik, Covid-19 pandemi kurallarındaki tüm tedbirleri alarak öncelikle akşam yemeği sürpriz müzik eşliğinde, çocuklarıyla birlikte bir arada olaraktan, yoğun stresli geçen günlerdeki moral kayıplarını tekrardan telafi etsinler diye bir arada topladık. Gecenin kalan kısmında da konaklama devam edecek, kadın sağlık çalışanlarımız aileleriyle birlikte, bu akşam misafirimiz olacaklar. Tüm dünyadaki kadınların gününü kutlamak istiyorum bu vesileyle” diye konuştu.

Covid-19 pandemi hastanesi sorumlu hemşiresi Rojda Gündoğan Efe, bu tür organizasyonlar kendilerine moral olduğunu aktararak sevindiklerini söyledi.



Efe, “Gerçekten çok yoğun bir süreçten geçtik, çok yıpratıcı bir süreçti, umarım eski günleri bir daha yaşamayız. Şuan bize çok güzel bir gece hazırlandı, kendi ve diğer kadın arkadaşlar adına teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Tabi bir mücadele sonucu bu günlere gelindi, bedeller ödendi, şimdi biz onu hem anma hem de kutlama olarak görüyoruz. Güzel karşılandık, çok güzel bir organizasyon yapılmış. Ailecek bize konaklama jestinde yapıldı, mutlu olduk, o süreçten sonra böyle şeylerle karşılaşmak bizi mutlu etti, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

(MB-



loading...