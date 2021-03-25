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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kadın sağlık çalışanlara özel ambulans sürüş eğitimi

Kadın sağlık çalışanlara özel ambulans sürüş eğitimi

- Eğitimden detay görüntüler

Özel Ambulans Zincir Takma Amed Sağlık Personeli Çıkmaz Sokak 

-- Eğitmen Özgür Gümüş ile röportaj
-- Eğitim alan Ceyda Nur Uysal ile röportaj

( BURDUR )- Özel pistte dubalar arasından manevra, durma, geri geri gelme, park etme eğitimi alıyorlar- 10 kadın sağlık personeli ayrıca lastik değişimi, zincir takma, panik fren eğitimi de alacak BURDUR

- Sağlık Bakanlığı Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Acil Tıp Teknikeri ve sağlık personellerine Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verildi.
Budur Tren garının yanındaki fidan pazarında merkez ve ilçelerdeki sağlık kurumlarında görev yapan 10 kadın ATT personeline Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi verildi.
Piste konulan dubalar arasından manevra, durma, geri geri gelme, park etme, belirli dar alana güvenli bir şekilde yanaşma eğitimlerini alan kadın personeller olası acil durumda karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmaya çalıştılar. Uzman eğitmenler gözetiminde ASTE eğitimlerine katılan Ceyda Nur Uysal, Özge Çoban, Emine Tarakçı, Ayşe Günel, Seda Korkmaz, Aynur Evcil, Meryem Bülbül Ula, Yeliz Akbulut, Şeyda Yavuz, Şerife Demircan’a eğitimlerin sonunda sertifikalarının verileceği bildirildi.
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde Eğitmen paramedik olarak görev yapan Özgür Gümüş, eğitime dair bilgiler verdi. Eğitmen Özgür Gümüş, “Eğitimimiz Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yılın belli zamanlarında 112 personellerine eğitimi vermekteyiz. Eğitimimiz bir gün teorik 3 gün pratik olmak üzere toplamda 4 günden oluşmaktadır. Şu an sahadayız. Sahada arkadaşlarımız ambulans akü takviyesi, lastik değiştirme, kar zinciri takma, sökme uygulamaları göstermektedir. Akabinde ileri sürüş teknikleri eğitim vermekteyiz. Buradaki amacımız arkadaşlarımızın ambulans arızalarını tanıyabilmesi, güvenli hasta naklini sağlayabilmesi adına bu eğitimi gerçekleştirmekteyiz. Bu eğitimimizde çeşitli istasyonlardan 10 tane kadın personelimiz bulunmaktadır ve 5 eğitmen olarak eğitimimizi gerçekleştirmekteyiz. Kadın personellerimizin özel bir eğitim planladık” dedi.
“Devletimize ve milletimize daha yararlı olabilmek için buradayız” Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi’ne katılan ve Gölhisar’da paramedik olarak 6 yıldır görev yapan Ceyda Nur Uysal, bu eğitimle zorlu şartlara daha iyi hazırlandıklarını dile getirdi. Uysal, “Görevimizin içinde de olan ambulans sürüşünü hem teknik olarak öğrenmek hem de daha teknik detaylarını daha iyi uygulayabilmek için bakanlığımız tarafından verilen ambulans sürüş teknikleri kursundayız. Zorlu şartlara daha iyi hazırlanıyoruz. Bu eğitimde teker değişimi, zincir takma, panik fren, T park, çıkmaz sokak, önümüze herhangi bir çocuk atladığında yapacağımız manevralardan tutun da olumsuz hava şartlarına kadar tüm zorlu şartlara hazırlanıyoruz. Bu eğitimi alma amacım; hem devletimize hem vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek hem de mesleki olarak daha yararlı olabilmek için buradayız” diye konuştu.

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