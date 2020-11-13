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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kadın polisler poligonda erkeklere taş çıkarttı

Kadın polisler poligonda erkeklere taş çıkarttı

drone görüntüleri

Silah Eğitimi Polis Kadın Polis Memur Çelik Yelek 

-eğitimlerden görüntü
-detaylar

( ANTALYA )- Sabah girdikleri poligonda akşama kadar attıklarını vuruyorlar- Pandemi ve kişisel güvenliğin ön planda tutulduğu eğitimlerde tabanca ve tüfekler kullanılıyor ANTALYA

- Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın polisler pandemi sürecine rağmen atış eğitimlerine ara vermiyor. Poligonda bir araya gelen kadın polisler, meslektaşlarının Lara Croft olarak andığı atış eğitmeni Başpolis Nisa Aydın yönetiminde tabanca ve tüfeklerle yaptıkları eğitimlerde erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor. Sabahın erken saatlerinde gruplar halinde İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'na gelen polislere ilk olarak temel eğitim ve teknik bilgiler veriliyor. Ardından 'kuru eğitim' olarak tanımlanan silah tanıtımı, eğitimde yapılacakların ön bilgisi ve atış eğitiminin ön provası yapıyor. Son olarak aktif silah eğitimine geçilmeden önce pandemi kuralları, ve güvenlik ön planda tutuluyor. Aydın'ın gözetiminde çelik yeleklerini giyen polis memurları, kullanacakları silahlardaki son kontrolleri gerçekleştirdikten sonra nefes kesen eğitime başlıyor. Polisin tehlikeyle karşı karşıya kaldığında karşı tarafa nasıl müdahale edeceği yönünde profesyonel bir eğitim alan kadın polisler ilk önce karşı tarafa nasıl müdahale edecek, güvenli şekilde tehlikeyi nasıl bertaraf etmesi gerekiyor ve silahını yeri geldiği zaman kanunların verdiği yetki çerçevesinde nasıl kullanabileceğini öğreniyor.
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