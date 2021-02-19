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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kadın kıyafeti giyip böyle hırsızlık yaptılar

Kadın kıyafeti giyip böyle hırsızlık yaptılar

Güvenlik kamerası görüntüleri

Çocuk Ayakkabısı Akalan Harddisk Hırsız Kadın Kıyafeti 

-Çalınan malzemelerin topraktan çıkarılması
-Şahısların emniyetten çıkarılması

( VAN )- Kadın kıyafeti giyerek okulda hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı VAN

- Van’ın Tuşba ilçesindeki kadın kıyafeti giyerek okulda malzeme çalan 2 kişi tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince Beyüzümü Mahallesi’nde bulunan bir ilkokuldan yapılan hırsızlık olayı ile ilgili olarak; okulda bulunan güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda bayan kıyafeti giyerek hırsızlık yapan B.İ. ve İ.O. isimli şahıslar aynı gün yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların okuldan çaldığı ve bulunmaması için toprağa gömdüğü 3 adet bilgisayar, 1 adet monitör, 1 adet klavye, 2 adet harddisk, ses sistemi, internet dağıtıcısı, yardım için toplanan 12 çift çocuk ayakkabısı ve 1 çocuk montu okul yönetimine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Büro Amirliğimizdeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
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