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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor

Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor

Detay görüntüler

Yarış Alışveriş 

-kasaptan alışveriş yapan iki müşteri röp.
-Kadın kasap Nuray Vanlı röp.
-detay

( MALATYA -ÖZEL)- Malatya’nın kasap ablası MALATYA

- Malatya’da 20 yıl önce ağabeyine yardım ederek başladığı kasapta şimdi bir usta olan Nuray Vanlı Körpe, kentin tek kadın kasabı olarak kasaplık sektöründe başarısıyla öne çıkıyor.2001 yılında ağabeyinin açtığı kasapta yardıma başlayan Nuray Vanlı Körpe, ilk başlarda müşterilerinin düşüncelerinden çekinse de sonradan kasaplık mesleğini ilerletti. Etleri özen ve titizlikle keserek isteğe göre ustalıkla hazırlayan kadın kasap Körpe, 2001 yılından beri kasaplık mesleğini severek yaptığını söyledi.

İlk başlarda çekindiği için 2 yıl dolap arkasında çalıştığını anlatan Nuray Vanlı Körpe, ev hanımlarına da çağrıda bulunarak mutlaka bir işle uğraşmasını tavsiye ediyor. Çalışmanın ve kendi ayaklarının üzerinde durmak kadar güzel bir şeyin olmadığını dile getiren Körpe, “Benim en büyük hayalim ise bu meslekte daha ileriye gitmek. Ünlü kasapları görüyorum, neden ben de onlar gibi olmayayım diyorum. Eti tezgaha dizerken bile araştırırım 'acaba nasıl daha iyi yapabilirim', kendimi ilerletmek istiyorum” diye konuştu.
Kasaba gelen müşteriler ise Nuray ustanın mesleğinde oldukça başarılı olduğunu söyleyerek, burayı tercih ettiklerini belirttiler.
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