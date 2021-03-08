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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kadın jandarmalardan yolculuk yapan kadınlara 'karanfilli' sürpriz

- Kadın jandarmalardan yolculuk yapan kadınlara 'karanfilli' sürpriz

jandarmaların karanfil dağıtması

Jandarma 

-Kadınlar ile röportajlar
-diğer detaylar

( KAYSERİ )- Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı KAYSERİ

- Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli farklı rütbelerdeki kadın jandarmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol uygulamasında kadınlara karanfil hediye ederek, günlerini kutladı. Kayseri'de yürüttükleri başarılı çalışmalar ile suçlulara göz açtırmayan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de unutmadı. Farklı rütbelerdeki kadın jandarmalar, Ankara yol uygulamasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil hediye ederek, Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kadın jandarmaların yaptıkları sürpriz karşısında duygulanan kadınlarda, çok mutlu olduklarını söyleyerek, teşekkür etti. (AG-
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