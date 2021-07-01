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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kadın itfaiye erinin yangınla imtihanı

Kadın itfaiye erinin yangınla imtihanı

yangından görüntü

Aksu Deresi Yangın İtfaiye Eri Yangına Müdahale 

-müdahale eden kadın itfaiye görelisi
-detaylar

( ANTALYA )- Alevlerle mücadelede erkek meslektaşlarından geri kalmadı ANTALYA

- Antalya’nın Aksu ilçesinde zeytin ağaçlarının ve seraların bulunduğu arazide yangın çıktı. Yangına müdahale eden kadın itfaiye erinin mücadelesi, erkek meslektaşlarını aratmadı.Edinilen bilgiye göre dün Aksu ilçesi Soğucaksu deresi yakınında seraların ve zeytin ağaçlarının bulunduğu 20 dekarlık çalılık ve boş arazide çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yaralanan olmazken yaklaşık 20 dekar boş arazi içerisinde bulunan zeytin ağaçları ve seralar zarar gördü. Sera içerisinde bulunan ürünler ve 5 dekar sera plastiği de yangında küle döndü.Yangına müdahale sırasında bir kadın itfaiye görevlisinin çabası dikkat çekti. Yangına müdahalesiyle erkek meslektaşlarına taş çıkaran kadın itfaiye eri Nurhan Erol, 6 aydır bu görevi yaptığını söyledi.

Yangının tekrar alevlenmesini önlemek için canla başla mücadele veren kadın itfaiye eri, kilolarca ağırlıktaki itfaiye hortumunu sırtına alıp seraların etrafındaki alevleri söndürerek, büyük bir titizlikle işini tamamladı.Görevde bulunduğu kısa zamanda çok fazla yangına müdahale ettiğini dile getiren kadın itfaiye eri Nurhan Erol, “En son büyük bir yangına müdahale ederken kendimi alevlerin içerisinde buldum. Her yanımızı alevler almıştı. İçerisinden zorlanarak çıktık. Her şeye rağmen işimi seviyorum ve bu görevin kutsal olduğunu düşünüyorum” dedi.

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