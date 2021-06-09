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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadın, husumetlisini berberde bıçakladı

Kadın, husumetlisini berberde bıçakladı

KADININ İŞ YERİNE GİRERKEN GÖRÜNTÜSÜ

Kamera Güvenlik Önlemi Kız Kardeş Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-OLAY SONRASI OLAY YERİ GÖRÜNTÜLER
-DETAY GÖRÜNTÜLER
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-KADININ AÇIK İSMİ: ZEKİYE SEKMEN

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun İkizce ilçesinde geçen yıl husumetli iki aile arasında yaşanan kavgada hayatını kaybeden Osman Uysal'ın kız kardeşi olduğu öğrenilen kadın, Ünye ilçesinde berber dükkanında tıraş olan husumetlisini bıçaklayarak yaraladı. 14 Mayıs 2020 tarihinde İkizce'nin Yoğunoluk Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba arasında kavga çıkmış, kavga sırasında taraflardan birinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu 51 yaşındaki Osman Uysal hayatını kaybetmişti. "Buralarda seni gezdirmem" Ünye'nin Liseler Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bir berber dükkanında tıraş olduğu öğrenilen olayın şüphelilerinden Ali Uysal'ın bu sırada yanına gelen, Osman Uysal'ın kız kardeşi Zekiye S. "Buralarda seni gezdirmem" demesinin ardından yanında getirdiği bıçağı ona saplamaya başladı.
Ali Uysal isimli şahsın ilk kalbinin üzerinden aldığı bıçak darbesinin ardından, kadının ikinci defa bıçaklayacağı sırada berber dükkanında bulunan vatandaşlar duruma müdahale etti. Olayda yaralanan Ali Uysal, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın zanlısı kadın, berber dükkanı karşısında bulunan kaldırımda sinir krizi geçirdi. Çantasında gizlediği bıçakla berbere girdi Olay öncesi bir iş yerinin güvenlik kameralarına kadının husumetlisinin yanına gittiği ve içeride çantasının yanında gizlediği bıçakla onu yaraladığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma devam ederken, bıçakla yaralama olayına karışan kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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