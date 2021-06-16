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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadın hırsızlar polisten kaçamadı

Kadın hırsızlar polisten kaçamadı

Polis ve otomobilden detaylar

Polis Bild Akalan Hırsız 

-Suruç ilçe Emniyetinden ve adliyeden detaylar
-Çalınan altın ve paradan detaylar

( ŞANLIURFA ) - Kadın hırsızlar kaçmaya çalıştıkları otomobilde yakalandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 kadın, polis tarafından kaçmaya çalıştıkları otomobilde yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan Mahallesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kadının yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan kadınlar, kaçmaya çalıştıkları otomobilde çorap içerisinde çaldıkları bir Cumhuriyet altını ile bin 470 TL para ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 3 kadın, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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