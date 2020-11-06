Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa linç girişimi kamerada

Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa linç girişimi kamerada

Şahsın dövülmesi

Güvenlik Görevlisi Akalan Cep Telefonu Polis Ekipleri Linç Girişimi 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece Marmaray istasyonunda kadın güvenlik görevlisine küfür eden şahıs, o sırada istasyonda bulunan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Marmaray İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre istasyonda görevli bulunan kadın güvenlik görevlisine bir şahıs küfür etti. Bunu duyan diğer güvenlik görevlileri küfür eden şahsı yakaladı ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada yaşananlara şahit olan diğer vatandaşlar ise yakalanan şahsa saldırdı. Feci şekilde dövülen adamı yine istasyonda bulunan güvenlik görevlileri zor da olsa vatandaşların elinden kurtardı ve polis ekiplerine teslim etti. Yaşanan bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde küfür eden şahsa vatandaşların tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor. Bir süre vatandaşlar tarafından dövülen şahıs, araya giren güvenlik görevlileri tarafından kurtarılır.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı