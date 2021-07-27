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Kadın girişimciler çareyi kaldırıma stant kurmakta buldu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kadın girişimciler çareyi kaldırıma stant kurmakta buldu

Kadın girişimciler çareyi kaldırıma stant kurmakta buldu

-Kaldırıma kurdukları stantta ürettikleri ürünler

Girişimci Kadın Kooperatif El Sanatları Ekonomi Aile Ekonomisi 

--Stantta ürünleri inceleyen kadınlar
-- Kızılırmak Kadın İşletme Girişim Kooperatifi üyesi Hülya Yangın Ertekin konuşması
-- Kızılırmak Kadın İşletme Girişim Kooperatifi üyesi Bahar Dere konuşması

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Kadın İşletme Girişim Kooperatifi üyeleri ürettikleri malzemeleri satmak yer bulamayınca kaldırıma stant açtılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il ve ilçelerde kadın kooperatiflerinin kurulması yolunda verdiği talimatlar doğrultusunda Samsun Valiliği'nin öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında el sanatları ve yöresel gıda ürünleri üretimi ile ürettiklerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen 24 Bafralı kadın, Bafra Kaymakamlığı'ndan aldıkları destek ile şubat ayında Kızılırmak Kadın İşletme Girişim Kooperatifi'ni kurdu. 6 aydır üretim atölyesi olarak kullanabilecekleri yer bulamayan kadınlar, çareyi kaldırıma stant kurmakta buldu. Kızılırmak Kadın İşletme Girişim Kooperatifi üyesi Hülya Yangın Ertekin, “Şubat 2021 tarihinde Kızılırmak Kadın İşletme Girişim Kooperatifi'ni kurduk. El sanatları ve yöresel ürünler gıda üzerineydi alanımız. Samsun Valiliği'nin öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi ile başladık. Cumhurbaşkanımız emriyle 'tüm il ve ilçelerde kadın girişim kooperatifleri kurulsun' şeklinde söylendiği için bu çalışmaya biz de katıldık. Yer sorununu çözemediğimiz için, unlu gıdığalar şeklinde imalat malzemelerimiz Samsun’da bir depoda kaldı. Bafra’ya getiremedik. O yüzden unlu yöresel ürünlerimizi üretemiyoruz. Şu anda kadınlar evlerinde üretiyorlar. Evlerimizde ürettiğimiz el sanatlarımızı yerimiz olmadığı için sokakta stant kurarak değerlendiriyoruz" dedi.
1 çocuk annesi Bahar Dere de “Bizim yetkililerden isteğimiz girişimci kadınlar olarak bizlere bir yer sunmaları. Bizler de o zaman bu şekilde sokak yerine kendimize ait bir dükkânda hem üretimimizi yaparız hem de satışımızı daha rahat yerine getirerek istediğimizi elde etmiş oluruz. Böylelikle ailelerimize katkıda bulunmuş oluruz" diye konuştu.
(ŞU-SLH-
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