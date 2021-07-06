Kadın girişimci üçüncü kuşak dondurma ustası olarak mesleği sürdürüyor

-Dondurma Ustası Sevda Özdemir’in satırla dondurma kesmesi

-Çocuklara dondurma verilmesi

-Dondurma Ustası Sevda Özdemir’in konuşması

-Dondurma yiyen çocuklardan görüntüler



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis'in Ahlat ilçesinde hiçbir katkı maddesi kullanmadan dondurma üretimi yapan 4 çocuk annesi Sevda Özdemir, üçüncü kuşak dondurma ustası olarak mesleği sürdürüyor.Ahlat’ta Özdemir ailesi olarak üç kuşaktır dondurma ustalığı yaptıklarını ve kendilerine özgü tarifle yaptıkları dondurmaların yaklaşık bir asırdır varlığını sürdürdüğünü belirten dondurma ustası Sevda Özdemir, yaptıkları dondurmalara çevre il ve ilçelerden talep olduğunu söyledi.



Mesleği kayınpederinden öğrendiğini ve hastalığından dolayı dondurma yapımını bırakan kayınpederinden mesleği devraldığını belirten Özdemir, eşinin ve ailesinin desteğiyle kurduğu işletmede dondurma üretimi yaptığını kaydetti.

Amacının ‘Ahlat Dondurması’nın bilinirliğini artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Sevda Özdemir, “Bu mesleği kayınbabamdan öğrendim. Kendisi bir süreliğine dondurma imalatı yaptı ve o süreçte bana da öğretti. Daha sonra kendisi rahatsızlanınca devam ettiremedi, ben de merak saldım bu işe. Eşimin dede mesleği, 1954 yılından beri devam eden bir meslek. Bu mesleği sürdürmek istedim. Merak ve sevgimde vardı. Bir yılı aşkın süredir imalathanemi eşimin ve ailemin desteğiyle açtım. Memleketimiz kış memleketi olmasına rağmen beklentimin üzerinde bir kitleye ulaştım. Çevre şehirlerden Ağrı, Van, Patnos, Erciş, Malazgirt, Tatvan gibi yerlerden dondurmamızın ününü duyup gelenler var. Dondurmamız yüzde yüz inek sütünden yapılmaktadır. Dondurmamız salep, şeker, süt ve kitreden oluşuyor. Kesinlikle içinde keçi sütü veya herhangi bir katkı maddesi yok. Dondurmamız bir asrı aşkındır biliniyor ama tanıtılamamış bu zamana kadar. Memleketim adına Kubbet’ül İslam Ahlat’a bir değer daha katmak istedim” dedi.



