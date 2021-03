Kadın gazetecilerden Vali Çiçek’e ziyaret

--Genel detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “Kadın eli değen her yer güzelleşecek” AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kadın eli değen her yerin güzelleşeceğini ifade ederek, Afyonkarahisar’ın başarılı kadın hikayeleriyle dolu bir şehir olduğuna dikkat çekti. Afyonkarahisar’da görev yapan kadın gazeteciler Vali Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Vali Çiçek kadın gazetecilerle bir süre sohbet ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Kadın eli değen her yerin güzelleşeceğini belirten Çiçek konuşmasına şöyle devam etti: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çok az kaldı. Afyonkarahisar’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde büyük kutlama yapmayı düşünüyoruz. Afyonkarahisar son zamanlarda hepinizin bildiği gibi kadınların başarı hikayeleriyle dolu bir şehir haline geldi. Özellikle yapılan birçok başarılı projede mutlaka bir kadının eli olduğunu görüyoruz. Kadın Kültür Evleri’yle bambaşka bir boyut kazandı. Arkasından Kadın Kooperatifleri kuruldu. Kadınların önlerine kooperatiflerin kötü geçmiş hatıralarını koymalarına rağmen kurdukları kooperatifler inanılmaz sipariş alıyor. Şimdiden kar elde etmeye başladı.

Hepimizin gurur kaynağı oldular.” Vali Çiçek konuşmasının ardından günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle ziyaret son buldu.



