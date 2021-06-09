-polisin görüntüsü



( BURSA ) Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bijutericiden ürün çalan hırsızlar kameraya yakalandı. İki kadın zanlı kaçarak kayıplara karışırken, bir erkek ise dükkân sahibesi tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olay Cuma Mahallesinde faaliyet gösteren bijuteri dükkânında meydana geldi. İkisi kadın 3 kişi iş yerine girerek ürünlere bakmaya başladı.

Mekânın sahibesi Fatma K., hırsızlık olayını fark ederek müdahale etti. 2 kadın kaçarken, Fatma K, erkek şüpheli A.C'yi (30) yakaladı. Yakalanan şüpheli olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Kadınların hırsızlık ânı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (SBA-MŞ)

