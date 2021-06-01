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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor

Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor

Toprağın yoğrulmasından detay

Keçi Irak 

-Topraktan detay
-El arabasıyla toprak getirilmesinden detay
-Toprağın şekillendirilmesi
-Toprağın tandıra dönüştürülmesi
-Üretilen tandırlardan detay
-Vesile Karakaya ile röp.
-Nurcan Karakaya ile röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta yüksek dağlardan getirilen özel topraklar, kadınların ellerinde tandıra dönüştürülerek geçim kaynağı oluyor.Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde kadınlar, ekmeklerini topraktan çıkarıyor. Kadınların elinde şekil bulan killi topraklar, tandır haline getirilerek satışa sunuluyor. Ekmek yapımında kullanılan tandırlar, sipariş üzerine ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.Köyde yaşayan 56 yaşındaki 7 çocuk annesi Vesile Karakaya, yaklaşık 30 yıldan beri tandır yaparak aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Dağ yamaçlarından çıkardıkları killi toprağı tandıra dönüştürmek için uzun uğraş verdiklerini anlatan Karakaya, “Her yıl ilkbaharda dağ eteklerinden çıkarılan killi toprağı kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra tekrar ıslattığımız toprağı yoğuruyoruz. Kıvama gelmesi için de bir gün dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra tandırı, aşama aşama yapmaya başlıyoruz. Tandırın kırılmasını önlemek için keçi kılı ve samanı karıştırarak korumaya alıyoruz. Ortalama 3 günde tamamlanan bir tandırı büyüklüğüne göre 150 ile 250 liradan satıyoruz. Yılda 100 tane yapıyoruz. Yaptığımız tandırlar yaklaşık 20 yıl kullanabilir” dedi.
Nurcan Karakaya ise geçimlerini annesiyle birlikte topraktan yaptıkları tandırlarla sağladıklarını ifade etti.

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