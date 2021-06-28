Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadın doktoru taciz eden hastası hakkında iddianame hazırlandı

Kadın doktoru taciz eden hastası hakkında iddianame hazırlandı

Prof. Dr. Nebahat Bulut fotoğrafı

Kırköy Sosyal Medya Hastane Cinsel Taciz Hapis Cezası 

-Özcan A. Fotoğraf

( İSTANBUL )- Şüpheli hakkında 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi İSTANBUL

- Bakırköy İncirli’de özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Nebahat Bulut’u sosyal medya üzerinden mesaj ve yorumlarla rahatsız eden şüpheli Özcan A. hakkında iddianamede hazırlandı. Şüpheli Özcan A. hakkında, ‘zincirleme olarak elektronik haberleşme araçlarıyla cinsel taciz’ suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Bakırköy İncirli’de özel bir hastanede görev yapan Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut’u (46) sosyal medya üzerinden sürekli mesaj ve yorumlarla rahatsız eden hastası şüpheli Özcan A. (58) hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan A.’nın hasta olarak hastaneye geldiğine ve müşteki Nebahat Bulut’un da kendisini muayene ettiğine yer verildi.
İddianamede, müşteki Nebahat Bulut’un, şüphelinin muayene esnasında kendisine yönelik fiziksel bir temasta bulunmadığına fakat sosyal medya üzerinden mesajlarla rahatsız edildiğine yönelik beyanlarına yer verildi.
İddianamede, suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Özcan A.’nın, “En içten duygularımla sevgi ve saygılarımı sunarım değerli doktorum, 1964 doğumluyum. Eşimden ayrıldım, insanların umutlarını çalmak istemiyorum. Sen bir yıldızsın. Başarılı insan doktor Nebahat Bulut. Geçmişiniz güneş, bugününüz yıldız, geleceğiniz ışık olsun. Ben mi sebep oldum sadece ben mi sorumluyum” şeklinde paylaşım ve yorumlarla müştekiye yönelik cinsel taciz işlediği yönünde kuvvetli şüphenin olduğu belirtildi. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, şüpheli Özcan A. hakkında ‘zincirleme olarak elektronik haberleşme araçlarıyla cinsel taciz’ suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. (DK-RU-BA-Y)
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Çıplak fotoğrafları paylaşılan kadın askerler ortaya çıktı!Çıplak fotoğrafları paylaşılan kadın askerler ortaya çıktı!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement