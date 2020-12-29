Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kadın Doğum Uzmanı Dr. Aslan; 'Pandemi sürecinde anne adayları kendilerine daha çok özen göstermeli'

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Aslan; 'Pandemi sürecinde anne adayları kendilerine daha çok özen göstermeli'

- gebe muayenesi - dr.derya aslan röportaj

( MUĞLA ) - Kadın Doğum Uzmanı Dr. Aslan; "Pandemi sürecinde anne adayları kendilerine daha çok özen göstermeli" MUĞLA

Bebek Anne Adayları Gebele Akalan Egzersiz 


- Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi insan sağlığını tehdit etmeye devam ederken, kısıtlama kararları ile evlerde geçirilen süreyi uzatıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr Derya Aslan, korona virüsü nedeni ile anne adaylarının da olumsuz yönde etkilendiğini ve kendi sağlığına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu. Korona virüsün anne adayları üzerindeki etkisi ve neler yapmaları gerektiğini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr Derya Aslan Tüm dünyada olduğu gibi anne adayları da pandemiden etkilendi, gebelerin özel bir durumu olduğu için kendilerine daha çok özen göstermeleri gerekmektedir. Evde doğal gıdalardan oluşan bir beslenme şeklini saat aralıklı olarak düzenlenmesi gerekmektedir’’ diyerek evde her gebenin kendi sağlığına uygun gıdalardan beslenmesini tavsiye etti. Hareketsiz yaşamın her insanda olduğu gibi gebeleri de etkileyeceğini belirten Dr.Aslan "Egzersiz çok önemli özellikle kuralların el verdiği ölçüde, dışarı çıkıp yürüyüş yapmak evlerinde, esneme- germe hareketleri anne adayları için çok faydalı. İlk üç ay içerisinde düşük riski nispeten olduğu için ilk üç ay ağır sporlardan kaçınmalılar ve üç aydan sonra uzman sporcu desteği ile spor yapılabilir. Tabii ki daha önceden uzmanlardan öğrenmiş oldukları egzersiz hareketlerini, yoga plates sporlarını da yapabilirler’’ dedi.
Çoğu annenin merak ettiği virüse yakalanırsa bebeğine zarar verir mi sorusuna ise Dr. Aslan "Kovid-19 enfeksiyonu anne karnındaki bebeğe geçmiyor, gebeliği riske atmıyor anne de diğer insanlar gibi normal seyrinde tedavisini olup sağlıklı bir bebek dünyaya getirebiliyor. Eğer doğum anında doğum zamanında anne kovid pozitif ise tabii ki biraz daha sıkı tedbirler alarak bebeği korumak açısından daha yoğun takip etmek gerekebiliyor’’ diye cevap verdi. Dr. Aslan, ayrıca Kovid-19 virüsünün anne sütünden geçmeyeceğini havayolu ile bulaşın daha yüksek olduğu için nefes temasından kaçınmak gerektiğini de belirtti ve "Dezenfeksiyon kurallarına uyularak anneler bebeğini emzirebilir. Son zamanda yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyor’’ diye konuştu.
(GK-OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement