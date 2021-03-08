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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kadın dağcılar Bolkarlara tırmandı

- Kadın dağcılar Bolkarlara tırmandı

Dağcıların görüntüsü

Psikoloji Kadınlar Günü 

-Detaylar
-Yürüyüşten görüntü
-Açıklama
-1 dakika 57 saniye görüntü TÜNEL klasörüne geçilecek

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de kadın dağcılar Bolkar dağlarında “Kadına Şiddete Hayır” pankartı açtı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir grup dağcı Bolkar dağlarına tırmanış yaptı. Dağcılar tırmanış sırasında “Kadına Şiddete Hayır” pankartı açtı. Gurup adına açıklamada bulunan Levent Koç: “8 Mart Dünya kadınlar günü vesilesi ile Niğdeli dağcılar olarak Niğde’de bulunan Bolkar dağlarına Karagöl mevkiine kış tırmanışı yapmış bulunmaktayız. Malumunuz ülkemizde son zamanda fiziksel ve psikolojik birçok şiddetle karşı karşıya kaldı kadınlarımız. Buna vurgu yapmak için arkadaşlarımızla beraber bu tırmanışı yaptık. Ve sloganımızı atmak için bekliyoruz” dedi.
(YE-AÖ-
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