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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kadın çiftçilerin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 4 yaralı

Kadın çiftçilerin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 4 yaralı

Hastaneden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Yıldırım Düştü Ağır Yaralı 

-Detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de tarlada çalışan 4 kadın çiftçinin üzerine yıldırım düştü. Hastaneye kaldırılan kadın çiftçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, saat 15.20 sıralarında Bigadiç’e 10 kilometre uzaklıktaki Çekirdekli Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlada çalışan Feride A., Suzan A., Yasemin D. ve Nermin S.’nin üzerine yıldırım düştü. Sağlık birimlerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler üzerlerine yıldırım düşen yaralıları Bigadiç Devlet Hastanesi’ne götürdü. 2'sinin ağır yaralı olduğu öğrenilen çiftçi kadınlar yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kırsal alanda üzerlerine yıldırım düşen yaralıların hastaneye ulaşmasıyla birlikte Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaralıların durumu ile yakından ilgilendi.
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