Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy Ramazan’da el ele

Kadıköy Ramazan’da el ele

aşevi

İftar Çadırları 

-yemeklerin pişirilmesi
-yemeklerin hazırlanması
-yemeklerin dağıtımı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Kadıköy Belediyesi hazırladığı gıda kolileri ve iftariyelik yemek paketleri ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla Kadıköy sınırlarında yaşayan, müdürlük tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıdaların yer aldığı yardım kolilerini ulaştırmaya başladı.
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından evlere teslim edilen kolilerde, kuru gıda paketleri yer alıyor. Paketlerin Ramazan ayı boyunca yaklaşık 4 bin 500 aileye ulaşılması hedefleniyor. Öte yandan Kadıköy Belediyesi’nin örgütlenme ve dayanışma modeli ile örnek teşkil eden Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri de kendi aralarında örgütlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. Pandemi nedeniyle iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle, Ramazan ayındaki dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan iftar sofraları da evlere taşınıyor. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mutfaklarında hazırlanan yemekler paketlenerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. 3 çeşit yemeğin bulunduğu paketler daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 500 haneye her gün düzenli olarak ulaştırılacak. (MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement