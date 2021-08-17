Kadıköy Marmara Depremi'ni 24 saat süren bir programla andı

-Başkanın çadır kurması

-Başkanın konuşması

-Drone ile alandan detay

-Köpek

-Deprem simülasyonu

-röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy Belediyesi, 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen ve büyük kayıpların yaşandığı Marmara Depremi’ni 24 saat süren bir programla andı. Kozyatağı’nda bulunan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda gerçekleşen anma programında, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlatan eğitimlerin yanı sıra, konunun uzmanlarının katılımıyla bir söyleşi gerçekleşti ve depremin yaşandığı saat olan gece 03.02’de yüzlerce mumun yakılmasıyla anma yapıldı. Kadıköy Belediyesi’nin olası afetlere karşı her zaman hazırlıklı olan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy tarafından hazırlanan anma programı, 16 Ağustos Pazartesi günü, Kadıköy Afet Gönüllüleri’ne verilen afet bilinçlendirme eğitimiyle başladı.

Ailelerin çocuklarıyla katıldığı ve 24 saat süren etkinlikte ailelere olası bir depreme nasıl hazırlıklı olmaları gerektiği, afet çantası hazırlama, deprem sırasında zararı en aza indirmek için neler yapmaları gerektiği, deprem sonrası toplanma alanlarında çadır kurma gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdi Dara Odabaşı’nın da katıldığı, ailelerle sohbet ettiği etkinlikte Odabaşı, aileler ve çocuklarla birlikte çadır kurdu. Çadırların kurulmasının ardından BAK Kadıköy’ün arama kurtarma köpekleri Lena ve Toma’ya verilen eğitimlerden küçük bir gösteri yapıldı. Kadıköy’ün gurur kaynağı: BAK Kadıköy Etkinlik kapsamında düzenlenen Kadıköy Depremi Konuşuyor adlı panelin konuşmacıları İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gökhan Yılmaz, İhtiyaç Haritası Araştırma Uzmanı Emircan Kürküt ve Hayata Destek Derneği Operasyon Koordinatörü Volkan Pirinççi oldu. Konuşmacılar Türkiye’nin ve İstanbul’un depreme karşı hazırlıkları, yapılan çalışmalar, eksiklikler ve deprem sonrasında afet mücadele ekiplerine yardım için nelerin yapılması konuşuldu. Panelin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı BAK Kadıköy ekibine teşekkür etti ve Kadıköy’ün gurur kaynağı olduklarını söyledi.



Başkan Odabaşı, “BAK Kadıköy ekibimizden bir grup şu anda Kastamonu’da. Üç ayrı ekiple farklı alanlarda çalışma yapıyor. Şu anda İnebolu’da kaybolan bir kız çocuğumuzu arıyoruz. Bir hafta önce Manvgat, Köyceğiz, Marmaris’te yangın alanındaydılar. Ondan önce İzmir depremindeydiler. Ayda bebeğin ilk sesini duyan bizim ekibimizdeki arkadaşlarımızdı. Silivri depreminde cep telefonlarımız çalışmadı. Röleve istasyonlarımızı büyüterek, tüm Marmara’yı kapsayacak telsiz alt yapımızı geliştirdik. Aynı zamanda farklı birimlere uydu telefonu alarak olası deprem sırasında haberleşmeyi sağlayacağız. Kadıköy’ün yaklaşık 26 bin binasına hangi toplanma alanına gidecekleri bilgisinin olduğu karekodları asmaya başladık. BAK Kadıköy’ün tüm alt yapısını yenileyip, artırıyoruz. Eylül’de üç bin kişilik kapasitesi olan gezici aşevimiz hizmete girecek. Beton Zemin Laboratuvarıyla da binaların beton kalitesi ölçülüyor.” dedi.

17 Ağustos gecesi, depremin yaşandığı saat olan 03.02’de, Marmara Depremi’nde yaşamını yitirenlerin anısına yüzlerce mum yakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. (CGK-

